Team Copacabana pakt de winst op het ‘strand’ in Vogelwaarde

Uitgedund Breskens bereikt na verlenging volgende ronde

ACHTMAAL – Vierdeklasser Breskens begon aan het nacompetitieduel in en tegen Achtmaal met een smalle selectie. De nummer drie uit 4B had vanaf de aftrap een overwicht en nadat Stijn Antens al na tien minuten de score had geopend (1-0), leek het er somber uit te zien voor de gasten.

12 juni