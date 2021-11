Tasje mee en hop... Geselecteerd!

Putters ging bijna op zijn knieën, om te vragen of hij een week later alstublieft terug kon komen. Wat als pa en zoon Van Persie meteen naar huis waren gegaan? Dan was Van Persie wellicht nooit in één adem met Excelsior genoemd. Een ander voorbeeld van een vorm van toeval: Heini Otto, die in 1975 ploeggenoot Jan Jongbloed naar Schiphol bracht. Oranje wachtte een interland in Joegoslavië en op het vliegveld bleek dat Willem van Hanegem niet was komen opdagen. Otto racete naar huis om zijn spullen en speelde in en tegen Joegoslavië – als invaller – zijn eerste en enige interland.