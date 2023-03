Talent van FC De Westhoek mag naar Feyenoord

VIERDE KLASSE A Ook kelderkra­ker tegen Cadzand levert Jong Ambon geen punt op

In de vierde klasse A boekte koploper Krabbendijke een 1-3-zege bij MZVC. Nieuwland is na een 0-3-overwinning bij DwO’15 de nieuwe nummer twee. Apollo’69 verloor met 2-3 van Wemeldinge en in een plekje gezakt. Rillandia boekte op het eigen sportpark weer een overwinning. Dit keer werd HKW’21 met 2-1 verslagen. Spui versloeg in een moeizame derby Schoondijke met het kleinste verschil, 1-0. De andere Zeeuws-Vlaamse ploeg, Cadzand, had het lastig tegen Jong Ambon, maar won uiteindelijk met 2-4.