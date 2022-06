Talent uit Clinge speelt nu in Portugal en straks bij Kontich

,,Het is een nieuwe uitdaging voor mij. Karim Didi, de trainer van Kontich, had mij benaderd. Ik had jaren geleden al eens een paar keer meegetraind met hem bij Melsele. Ik merkte toen al dat ik beter werd. Hij zegt ook eerlijk waarin ik nog moet groeien, om verdere stappen te maken‘’, aldus De Block.

Ze zat in een leuk team bij de beloften van KAA Gent, met onlangs nog een mooie kampioenshuldiging in de Ghelamco Arena, maar er was geen klik tussen de Zeeuws-Vlaamse en haar trainster. ,,We hadden andere inzichten‘’, zegt ze eerst nog politiek correct. Om daar na enig aandringen aan toe te voegen: ,,Er was te weinig vertrouwen en geen eerlijkheid. Zeg dan gewoon wat er nog verbeterd moet worden, maar ik heb nooit een eerlijke kans gehad om te bewijzen wat ik waard ben.‘’ Haar moeder Angela vult aan: ,,De motivatie was op een gegeven moment ver te zoeken.‘’