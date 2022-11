Tactiek van RCS werkt, tot ergernis van MZC’11: ‘Als speler zou ik zo niet willen voetballen’

OVERZICHT Lees hier alles over het geluk van Hoek, reuzendo­der Lebo en het bizarre duel van Brouwersha­ven

Voor de toppers uit het Zeeuwse amateurvoetbal was het een prima zaterdag. Qua resultaten tenminste, want het het nóg mooier kunnen zijn. Want Hoek won wel, maar speelde zeker geen goede wedstrijd in de derde divisie. En Kloetinge en Goes liepen in de vierde divisie ondanks zeges de eerste periodetitel mis.

5 november