Sylvio Hage zet Hoek op het juiste spoor bij basisdebuut

In vergelijking met het gelijkspel in Veenendaal voerde trainr Bjorn De Neve één wijziging door in zijn basiselftal. Sylvio Hage kwam in de ploeg ten koste van Tom Vermeire. De enige Nederlander in de basis zou Hoek voor rust ook op het juiste spoor zetten.

Elf spelers op eigen helft

Voordat het zo ver was, speelde hoek in de eerste helft compact, liet het initiatief aan de thuisploeg en plooide soms met alle elf spelers op eigen helft terug. Die tactiek werkte. Stedoco had veel balbezit, maar speelde in een te laag tempo en vond geen gaatje in de hechte defensie van Hoek.

Het meeste gevaar kwam van de Zeeuws-Vlamingen via de snelle Jeff Bonsu en Hage. De laatste maakte zijn basisdebuut en maakte die uitverkiezing waar. De spits van Hoek bezorgde de verdediging van Stedoco handenvol werk. Na twee ‘waarschuwingsschoten’ van Hage en aanvoerder Rik Impens was het in de 35e minuut raak.

Bij wederom een snelle uitval kwam de bal terecht bij Giovanni Delannoy. Die dribbelde naar binnen, vond Hage en die haalde uit. Via een verdediger van Stedoco dwarrelde de bal in het doel: 0-1. Op slag van rust was Hage nog dicht bij de 0-2, maar hij kon zijn voet niet goed genoeg achter de bal krijgen na een uitstekende voorzet van Impens.

Marge van twee

Na de pauze werd het nog zonniger voor Hoek, toen Gilles Vandecandelaere met een geplaatst schot vanaf de rand van het zestienmetergebied de marge verdubbelde. Halverwege de tweede helft zorgde Junior Ebobo voor spanning (1-2), maar Giovanni Delannoy herstelde in de 72ste minuut de marge van twee goals.

In een gespannen slotfase waren er reddingen van Lars Knipping nodig om Stedoco van scoren af te houden, vielen er gele kaarten die het spel in het voordeel van Hoek vertraagden, was invaller Steve Schalkwijk twee keer dicht bij de bevrijdende 1-4 en sleepte Hoek de o zo gewenste eerste driepunter van het seizoen binnen.

Stedoco bleek zo voor Hoek opnieuw een dankbare tegenstander. De voorgaande vijf bezoekjes aan Hoornaar was Hoek ongeslagen gebleven (twee zeges, drie gelijke spelen) en die reeks zette de ploeg voort. Met de zege ontworstelde Hoek zich ook voorzichtig aan de onderste plaatsen in de derde divisie.

Komende zaterdag speelt Hoek voor de tweede keer dit seizoen thuis, nu tegen Excelsior’31 uit Rijssen.

Stedoco-Hoek 1-3 (0-1). 35. Sylvio Hage 0-1, 49. Gilles Vandecandelaere 0-2, 66. Junior Ebobo 1-2, 72. Giovanni Delannoy 1-3. Scheidsrechter: Rick Sturm. Gele kaart: Ibrahim Touré, Jeffrey van Nuland (Stedoco), Giovanni Delannoy, Steve Schalkwijk (Hoek). Aantal toeschouwers: 400.

Hoek: Lars Knipping; Artuur Zutterman, Alexander Embrechts, Gertjan Martens, Robbe Godyn; Giles Vandecandelaere, Jelco Schamp (76. Tom Vermeire), Giovanni Delannoy, Rik Impens, Jef Bonsu (58. Steve Schalkwijk), Sylvio Hage (66. Mo Jabar Zada).