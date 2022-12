Sylvio Hage sleurt en beukt in de aanval bij Hoek: ‘Ik denk dat verdedigers weleens gek van me worden’

De manier waarop hij zich in oktober in het bekerduel met SC Heerenveen ontdoet van verdediger Houssein Ali zegt alles over Hage. De spits zet een sterk blok, en terwijl Ali zijn shirt als souvenir lijkt te willen hebben gooit hij er nog een versnelling uit. In de vervolgactie – één op één met de keeper – verzuimt Hage Hoek op voorsprong te zetten en blijkt hij nog niet helemaal de killer die hij zo graag wil zijn.

Dat Hage kan voetballen hadden ze in Breda al snel gezien. Als puber vertrekt hij naar NAC, in Brabant gaat hij ook naar school. ,,Ik zat eerst op het Scheldemond College in Vlissingen, maar daar was ik niet te handelen met dat gedrag van mij”, is Hage eerlijk. ,,Ik was een lastig ventje en deed wat ik wilde, school was niet echt mijn ding. Als ze me iets vroegen, verdomde ik het gewoon om te luisteren. In Breda ging ik naar het speciaal onderwijs, maar dat veranderde eigenlijk niets.”