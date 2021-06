Sylvana Tieleman met Oranje niet opgewassen tegen nummer 1 van de wereld

Goes pikt jonge doelman Witkam op bij JVOZ

7 juni GOES - Raúl Witkam is komend seizoen speler van Goes. De jonge doelman komt over van de JO17 van JVOZ. Witkam vult hiermee de vacature in die vrij was gekomen, nadat Finn Murre zijn overschrijving naar Goes had ingetrokken.