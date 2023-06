SVOD’22 wil graag in de eerste klasse blijven, Arnemuiden wil er juist bij komen

De kans is aanwezig dat Zeeland komend seizoen drie ploegen in de eerste klasse heeft. Terneuzense Boys handhaafde zich direct, SVOD’22 krijgt in de nacompetitie nog een kans op lijfsbehoud en Arnemuiden doet in die nacompetitie juist een poging te promoveren uit de tweede klasse. Omdat SVOD’22 in het schema van district West 2 zit en Arnemuiden in het schema van Zuid 1, kunnen de Walcherse clubs elkaar niet in de weg zitten.