SVOD’22 verpulvert Vlissingen in kwartfinale: ‘Ik wil die beker wel winnen hoor’

DERDE DIVISIE Vierde zege op rij zit er niet in voor tien man van Hoek na tegenval­lers vlak vóór en ná de pauze

Het is Hoek niet gelukt voor de vierde keer op rij te winnen in de derde divisie. De ploeg van trainer Quincy Rombaut ging in Veenendaal met 1-0 onderuit tegen Dovo. Daardoor liepen de Zeeuws-Vlamingen schade op in de strijd om de derde-periodetitel.