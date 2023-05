SVOD’22 schiet op slotdag uit zijn slof, Terneuzense Boys sluit af met nederlaag

EERSTE KLASSE CDe voetballers van SVOD’22 tankten zaterdag vertrouwen in aanloop naar de nacompetitie om handhaving in de eerste klasse. Het won met liefst 9-2 van DCV. Terneuzense Boys, dat al veilig was, verloor met 4-0 bij RVVH.

SVOD’22 wist al dat het de nacompetitie in moet om lijfsbehoud af te dwingen. Mocht dat niet lukken, heeft de ploeg van trainer Pim Bruins in ieder geval met een knal afscheid genomen van die competitie. het liet zaterdag geen spaan heel van middenmoter DCV.

Pepijn Struijk zorgde voor de snelle openingstreffer. Hij miste in de tweede minuut nog een kans, maar scoorde drie minuten later alsnog. DCV maakte daarna gelijk, maar via Thomas Hogeweg kwam SVOD’22 opnieuw op voorsprong. Sjoerd Verhulst bepaalde de ruststand vervolgens op 3-1.

Kort na de pauze deed DCV weer iets terug, maar daarna schoot SVOD'22 uit zijn slof. Sven Wisse zorgde voor de 4-2, Struijk maakte de 5-2 en de 6-2 kwam op naam van Verhulst. Daarna werd het de middag van Jens Kamphorst.

Kamphorst stond veertien maanden aan de kant door een kruisbandblessure en maakte in de zeventigste minuut zijn rentree. Binnen zes minuten had hij er vervolgens al twee in liggen. Eerst schoot hij een strafschop binnen en daarna maakte hij ook nog een goal na een fraaie actie. Uiteindelijk werd het zelfs nog 9-2.

Nederlaag zonder gevolgen

Voor Terneuzense Boys kwam het niet zo ver. Die ploeg ging met 4-0 onderuit bij RVVH, dat de titel in de eerste klasse C nog had kunnen pakken, maar uiteindelijk tweede werd. Heerjansdam werd kampioen op de slotdag. Voor Terneuzense Boys had de nederlaag bij RVVH weinig gevolgen. De ploeg was al zeker van directe handhaving.