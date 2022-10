SVOD’22-Goes is voor de familie Hazelaar meer dan zomaar een bekerpotje: ‘Toch mooi om van je vader te winnen’

HVV’24 voelt zich bestolen, Hontenisse steelt punt en duel Terneuzen ligt even stil

HVV'24 voelde zich zondag bestolen op bezoek bij Wernhout. ,,Er zijn twee doelpunten afgekeurd. Vooral bij de laatste was ik ervan overtuigd dat we bestolen werden‘’, aldus trainer Mario Vermeirssen. Het duel in de derde klasse eindigde daardoor in 2-2. Terneuzen won wel, maar niet zonder slag of stoot; bijna letterlijk. Het duel met Hoeven werd tijdelijk gestaakt, maar na de hervatting won Terneuzen met 1-3.

16 oktober