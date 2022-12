SVOD’22 en Terneuzense Boys kunnen niet laten zien wie de Zeeuwse baas is in de eerste klasse

Bij het rustsignaal was er ook nog geen sprake van een winnende partij. Het stond namelijk 1-1 en de ploegen legden een aantrekkelijke wedstrijd op de mat. In de eerste minuut was het al raak voor Terneuzense Boys. Rick Gort schoot de bal prachtig in de verre hoek. De gelijkmaker liet ook niet lang op zich wachten. Na een vrije trap kon Collin van den Berg inkoppen.

In de tweede helft was het Terneuzense Boys dat wederom op voorsprong kwam. De bal viel uit de kluts voor de voeten van Miroslav Peric die de 1-2 binnen werkte. Net als in de eerste helft zou de stand ook nu weer gelijk worden getrokken. En ook nu weer was het Van den Berg. Ditmaal liet hij het publiek wel lang wachten aangezien hij de keeper pas in de 88e minuut verschalkte.

Doordat niemand vandaag liet zien wie de Zeeuwse baas was in de eerste klasse blijft Terneuzense Boys drie punten voorstaan op SVOD‘22. Beide ploegen staan nog altijd in de onderste helft van de competitie.