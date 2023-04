SVOD'22 oppermachtig in kwartfinale beker: 1-9

EERSTE KLASSE C Voor SVOD’22 zijn het mooie weken, Terneuzen­se Boys verlengt ongeslagen reeks

SVOD’22 heeft zichzelf in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal van wat meer lucht voorzien in aanloop naar de kwartfinale in de beker en de belangrijke wedstrijd tegen CVV Zwervers. Hekkensluiter De Zwerver werd met 1-2 verslagen. Terneuzense Boys bleef voor de zevende keer op rij zonder nederlaag: 1-1 tegen DCV.