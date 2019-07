Sven de Wilde uit Hulst schudt de spieren van de internationals van Guinee los

De Wilde: ,,Als je zeven dagen per week op een voetbalveld staat leer je natuurlijk genoeg mensen kennen. Via een contactpersoon kwam ik in januari bij Sint-Niklaas terecht. Diezelfde contactpersoon had ook contacten met Paul Put, en zodoende werd ik in februari al door Guinee benaderd.’’ In Paul Put (in 2004 betrokken bij een omkoopschandaal in ‘de zaak-Ye’) heeft het West-Afrikaanse land een Belgische bondscoach .,,Toen Guinee mij vroeg als verzorger was het toch even schrikken. Ben ik daar goed genoeg voor, vroeg ik mezelf af. Maar ik moest dit gewoon doen.’’