SV Nieuwdorp 80 jaar: Van ‘het kanon van Medan’ tot het houten bruggetje over de pilleksdulve

Zelf is De Vos (73) al zowat zestig jaar lid van SV Nieuwdorp. Tot op de dag van vandaag is hij nauw bij de vereniging betrokken, als wedstrijdsecretaris en in tal van andere functies. Bij veel van de in het boek opgetekende verhalen en anekdotes was hij ooggetuige. Zijn clubliefde en passie voor geschiedenis komen in het jubileumboek samen. Vele uren heeft hij het voorbije halfjaar in het boek gestoken. ,,Je moet wel een beetje een tik hebben.’’