Supportersvereniging Hoek wil extern bureau inhuren voor begeleiden van fans

De supportersvereniging van Hoek, de Purperen Hei, wil veranderingen doorvoeren in het beleid rond de fans. Directe aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen zaterdag na de wedstrijd tegen FC Rijnvogels in Katwijk.

Na de ontmoeting kwam het tot een oploop, waarbij rake klappen vielen. Dat gebeurde nadat de thuisclub de 1-0-zege met de eigen supporters vierde. De vlam sloeg in de pan toen een deel van de aanhang van Hoek zich via het supportersterras van de thuisclub naar de uitgang begaf.

Maandag werd in samenspraak met het bestuur al besloten om voorlopig geen busreis meer te organiseren naar uitwedstrijden. Voorzitter Jan Mieras van de Purperen Hei denkt er verder aan om een extern bureau van veiligheidsmensen in te huren om de fans voortaan te begeleiden. ,,Fouilleren door eigen mensen is lastig, terwijl vreemde ogen dwingen.’’

Zaterdag werd er ook het nodige vuurwerk afgestoken. Hoek kreeg daar al eens een boete voor. ,,Bij de bekerwedstrijd tegen Heracles destijds hebben we heel streng gecontroleerd op vuurwerk’’, vertelt Mieras. ,,Maar het blijft een lastig verhaal, want je ziet het ook bij de profs dat er ondanks strenge controles nog vuurwerk het stadion in komt. Toch willen we ook op dat punt de teugels aanhalen.’’ Verder zal er ook beter gecontroleerd worden op het lidmaatschap van de club en/of de supportersvereniging. Afgelopen zaterdag waren er ook aanhangers aanwezig, die noch lid zijn van Hoek noch van de supportersvereniging.

Imago

De voorman van De Purperen Hei gaat er alles aan doen om incidenten te voorkomen. ,,Voor het imago van ons en de club is dit natuurlijk niet goed. Zoiets overschaduwt de andere dingen die we doen. We hebben 200 leden en proberen de club op allerlei manieren te steunen, via bingoavonden bijvoorbeeld en laatst hebben we het kantinepersoneel van mooie kleding voorzien.’’

Komende zaterdag speelt Hoek in eigen huis tegen Barendrecht. Mieras verwacht geen nieuwe problemen. De club en de supportersvereniging zullen streng toezien op de gedragingen. Mieras: ,,Onze veiligheidsman heeft al contact gehad met Barendrecht en er blijken niet heel veel supporters mee te komen.’’