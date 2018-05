Supporters Arnemuiden doen oproep aan SSV'65 en Oostkapelle

Wen-Yue Bauwens in voorlopige selectie Oranje onder 15

12:31 ZEIST - Wen-Yue Bauwens, voetbalster van HVV’24, is door KNVB-coach Marleen Wissink opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor speelsters onder 15 jaar. Dat team speelt in juni twee interlands tegen de Verenigde Staten.