Stuntzege voor Terneuzense Boys en hattrickheld Peric, ook SVOD’22 pakt belangrijke punten

EERSTE KLASSE CZaterdag-eersteklasser Terneuzense Boys zorgde zaterdag voor een stunt. De Zeeuws-Vlamingen wonnen met liefst 0-4 bij Spartaan 1920, een van de titelkandidaten in de eerste klasse C. Ook SVOD’22 deed goede zaken in strijd tegen (directe) degradatie, door hekkensluiter Rijsoord met 3-2 te verslaan.

Op bezoek in Rotterdam bij Spartaan 1920, dat zaterdag van start ging als de nummer twee op de ranglijst, had Terneuzense Boys 25 minuten nodig om de score te openen. En dat deed het op fraaie wijze. Spits Miroslav Peric staat erom bekend dat hij makkelijk scoort, maar liet zaterdag zien dat hij dat ook van flinke afstand kan. Met een fraaie voltreffer bracht hij zijn ploeg aan de leiding.

Door de fraaie goal ging Terneuzense Boys met een voorsprong de rust in, maar niet iedereen kon daar van genieten. Vijf minuten na de openingstreffer had Justin van Rossem het veld geblesseerd verlaten. Hij werd vervangen door Sem Dhaene. Maar langs de lijn hoefde de uitgevallen Van Rossem zich in de tweede helft geen moment zorgen te maken over het spel van zijn ploeg.

Direct na de pauze sloeg Peric namelijk weer toe, waardoor de voorsprong al wat comfortabeler werd voor de Zeeuws-Vlamingen. Dat gevoel groeide alleen nog maar na de 0-3 van Rick Gort, een dik kwartier voor tijd. En in de slotfase deed Peric zijn kunstje van de 0-1 nog een dunnetjes over. Met een heerlijk schot bepaalde hij de eindstand in Rotterdam op 0-4, waardoor Terneuzense Boys zich mengt in de middenmoot.

Vol voor handhaving

Ook SVOD’22 deed uitstekende zaken in de eerste klasse C. De fusieclub uit Oostkapelle en Domburg versloeg hekkensluiter Rijsoord met 3-2, waardoor het gat met de directe degradatieplaatsen weer wat groter is geworden voor de promovendus, die in eigen huis tegen de hekkensluiter vanaf het begin liet zien vol voor handhaving in de eerste klasse te willen spelen.

Want de fusieclub nam het Rijsoord-doel direct onder vuur. Pepijn Struijk kreeg in de vierde minuut de eerste grote kans en in de achtste minuut had SVOD’22 de voorsprong te pakken. Luuk van Wuijckhuijse scoorde, op aangeven van Salim Achoui. Daar kwam in de negentiende minuut dankzij een rake pegel van Sven Wisse een tweede treffer bij. Een ongelukkig eigen doelpunt bepaalde de ruststand op 2-1.

SVOD’22 kreeg in de eerste helft de nodige kansen en ging na de pauze rustig verder met het creëren van mogelijkheden. In de 52ste minuut was het alweer raak. Achoui was opnieuw belangrijk, nu als afmaker na een fraaie combinatie met Struijk. Uit een strafschop, na een vermeende handsbal, maakte Rijsoord er nog 3-2 van, maar de Zeeuwen verdedigden de voorsprong daarna met succes.

Veilige plek

Door de overwinningen van zaterdag hebben de Zeeuwse ploegen prima zaken gedaan in de strijd tegen degradatie, die dit seizoen meer vergt vanwege de versterkte degradatieregeling. Terneuzense Boys is geklommen naar de veilige negende plek. SVOD’22 staat elfde. De onderste drie ploegen degraderen aan het einde van de rit direct, de nummers tien en elf gaan de nacompetitie in.