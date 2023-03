Stunt helpt ZSC’62 van de laatste plek af

OVERZICHT Lees hier alles over de verloren topper van Kloetinge, de scorings­drift van WHS en het Zeeuwse bekersuc­ces

Hoewel er zaterdag geen vol programma op de rol stond in het Zeeuwse amateurvoetbal, was het alles behalve saai. Zo ging Hoek voor zijn derde zege op rij, speelde Kloetinge de topper in de vierde divisie en was er bekervoetbal.