Stunt en punten zitten er niet in voor Goes

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES – Ook het treffen met nummer twee Stedoco leverde Goes zaterdag niet het eerste punt op in de derde divisie. De ploeg van trainer Kevin Hollander ging met 0-2 onderuit.

Na een eerste mogelijkheid voor Stedoco werd het duel tijdelijk stilgelegd na een vervelend moment voor Goes-speler Amidu Tanko. Hij ging naar de grond en schreeuwde het uit. Aan de kant werd al gedacht aan een gebroken kuitbeen. De scheidsrechter besloot iedereen naar binnen te sturen, zodat Tanko verzorgt kon worden.

Een kleine tien minuten later kon de wedstrijd worden hervat, met Jesse Bank binnen de lijnen als vervanger voor de onfortuinlijke Tanko. Die laatste maakte dus niet meer mee dat de score werd geopend. Stedoco nam de leiding in de 21ste minuut, via Vincent Verheul. Voor rust werd het ook nog 0-2, via voormalig Hoek-speler Gianni Tiebosch.

Waar Goes zelf vrijwel de gehele eerste helft nauwelijks gevaarlijk werd, kreeg het in de slotfase van het eerste bedrijf ineens nog wat mogelijkheden op de aansluitingstreffer. Huib van Hecke kwam na een aardige actie in scoringspositie, maar schoot voorlangs. Thomas de Rijke kreeg daarna ook twee kansen op de 1-2, maar was eveneens niet doeltreffend.

De eerste kans van Goes in de tweede helft was ook voor De Rijke. Een enorme kans. In de 62ste minuut had de aanvaller een vrije doortocht, na een slechte terugspeelbal van Tiebosch. De Rijke kwam echter opnieuw niet tot scoren en was in de rebound dubbel onfortuinlijk. Hij miste de kans en raakt bij zijn schot op doel geblesseerd.

Na dat moment waren er nog kleine kansjes aan beide kanten, maar gescoord werd er niet meer. Goes ging met 0-2 onderuit tegen nummer twee Stedoco en staat daardoor nog steeds op nul punten in de derde divisie.