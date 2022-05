Stuivertje wisselen aan de staart van de derde klasse

VLISSINGEN - Wie degradeert er op de laatste speeldag van het seizoen naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal? In de derde klasse A komen daar na de 25ste speelronde nog drie ploegen voor in aanmerking. Wordt het hekkensluiter Nieuwdorp, de huidige nummer dertien De Noormannen of zakt toch Goes rechtstreeks af? En wie belandt alsnog in de nacompetitie?