Strijdende partijen rond het Voetbalmuseum krijgen meer tijd van rechter

Rechter mikt op minnelijke schikking in strijd om collectie voetbalmu­se­um

3 september MIDDELBURG - De partijen in de strijd om de collectie van het opgedoekte voetbalmuseum in Middelburg en later Roosendaal zijn donderdag terug naar de tekentafel gestuurd. De kantonrechter in Middelburg stuurde daarop na zijn conclusie dat beide partijen hetzelfde nastreven.