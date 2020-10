Strijdende partijen komen er niet uit, de rechter gaat uitspraak doen in zaak rond voetbalmuseum

VOORBESCHOUWING Duel met VCK is belangrij­ke graadmeter voor RCS

25 september VLISSINGEN – Dit seizoen moet het gebeuren voor RCS. De ploeg aast al jaren op een plek in de tweede klasse en nu moet het raak zijn. De 2-2 in de openingswedstrijd tegen FC Dauwendaele was dan ook meteen een tegenvaller. Het duel met VCK van zaterdag is daarom al vrij belangrijk voor de Souburgers.