Strijdend Zeelandia Middelburg mag blijven dromen van promotie

Voor beide ploegen was het zaterdag erop of eronder. Winst zou uitzicht op plek drie of een eventuele derde periodetitel betekenen, verlies zou de kansen op nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse behoorlijk minimaliseren. Casper de Cock, spelend als rechtsbuiten bij Zeelandia Middelburg, was achteraf erg blij en zelfverzekerd: ,,Deze wedstrijd was belangrijk. Op basis van de tweede helft winnen we verdiend. Na mijn 0-1, net na rust, kregen we meer ruimte om te voetballen. Toen hadden we al eerder de 0-2 moeten maken. Daardoor bleef het te lang spannend.”