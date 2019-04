Stormachtige ontwikkeling Aertssen beloond met transfer naar Ajax

Zaalvoet­bal­lers Toma voltooien unieke vierluik bij ZK in Goes

9 april GOES - In een avondvullend programma zijn maandagavond in het Omnium in Goes de Zeeuwse zaalvoetbaltitels verdeeld. Het Walcherse Toma was de beste in de poule met de vier Zeeuwse kampioenen, het Zeeuws-Vlaamse Meetpoint werd winnaar in de poule met de bekerwinnaars.