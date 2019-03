Storm houdt huis op de Zeeuwse velden: ballenvanger sneuvelt bij SKNWK, het scorebord bij de Boys

De voetballers van RBC waren al in Philippine voor het duel met de plaatselijke derdeklasser, maar kort voor de aftrap werd alsnog besloten dat het onverantwoord was om te spelen. De scheidsrechter zag te veel gevaar in de harde windstoten. Die keuze werd door niemand betwist, zeker niet bij een aanblik van de bomen rond het veld.

De voetballers van Sluiskil speelden een uitwedstrijd in de Wouwse Plantage. Toen één van de dug-outs was omgewaaid, werd ervoor gekozen om beide teams gebruik te laten maken van die ene overgebleven dug-out. Thuisploeg Rimboe won het treffen met 4-2.

Bij Goes werd ook gespeeld (2-1-zege op Blauw Geel'38), maar vooraf werden de reclameborden toch maar verhangen zodat ze niet richting het veld zouden klapperen.

Bij Terneuzense Boys werd het scorebord bij het hoofdveld ‘ontworteld’ (zie foto helemaal bovenaan). Ook andere Zeeuwse accommodaties hadden te kampen met problemen. De ballenvanger met reclameborden bij FC Axel begaf het bijvoorbeeld, net als bij SKNWK.

In de hockeycompetitie was het vrouwenteam van Rapide al onderweg naar Delft toen de melding binnenkwam dat het duel tegen Scoop niet doorging. De Zeeuws-Vlaamse derdeklasser kon daardoor onverrichter zake huiswaarts. Datzelfde golf voor de diverse andere sportteams.

De Zeeuwse wielerploeg voor vrouwen Jos Feron Lady Force stond in de startblokken voor de Omloop van de Westhoek, een wedstrijd in België. Hetzelfde gold voor enkele Zeeuwse renners bij de Omloop van Rucphen. Maar beide hoefden vanwege de storm niet in actie te komen.