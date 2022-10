Stijn Luteijn luistert rentree op met wereldgoal; ‘Ik was net zo verbaasd als alle andere aanwezigen dat-ie erin ging’

Als er afgelopen zaterdag camera’s bij de wedstrijd tussen Zeelandia Middelburg en GPC Vlissingen hadden gestaan, waren de beelden wellicht de wereld over gegaan. Al in de eerste minuut kreeg Zeelandia-verdediger Stijn Luteijn het namelijk voor elkaar de bal van eigen helft in het Vlissingse doel te schieten. Een mooie beloning voor de speler die pas net zijn rentree had gemaakt na langdurig blessureleed.

Zoals wel vaker bij zware blessures het geval is, was er geen sprake van fysiek contact toen het fout ging voor de 25-jarige Luteijn. Een afgescheurde achillespees zou hem uiteindelijk tien maanden aan de kant houden. ,,Ik kende het gevoel nog niet, maar wist gelijk dat het foute boel was", vertelt hij. ,,Het heeft me flink wat tijd gekost om weer fit te worden, dus ik ben erg blij weer terug te zijn. Angst ken ik gelukkig niet. Ik heb té lang niet kunnen spelen om me daar mee bezig te houden. Ik heb nu een paar wedstrijden in de benen en voel wel overal pijntjes. Maar ja, dat is logisch natuurlijk na zo’n lange tijd.”

Terug naar het doelpunt van zaterdag. Deze bleek de opmaat te zijn naar een klinkende 4-0-zege van Zeelandia Middelburg, waardoor de club de trotse koploper in de derde klasse A is. ,,Laat ik maar eerlijk zijn, ik was net zo verbaasd als alle andere aanwezigen op het sportpark dat die bal van mij erin ging", bekent Luteijn. ,,Het was de bedoeling een lange bal naar voren te spelen. Nou, dat is gelukt, haha. Ik had echter het geluk dat de wind de bal zo hard meenam dat hij in één keer het doel in vloog. Gejuicht heb ik zeker, maar ik was eigenlijk te verbaasd om het groots te gaan vieren.”

Waar vorig jaar het kampioenschap tot doel was gesteld voor Zeelandia Middelburg, zijn de ambities dit jaar wat bescheidener. Dat is met name ingegeven door het (tijdelijke) wegvallen van dragende spelers. Eén van die spelers is Niels Luteijn, de broer van Stijn. ,,Twee maanden geleden is hij met zijn vriendin op wereldreis vertrokken. Momenteel zitten ze in Costa Rica. Volgens mij zijn ze in totaal bijna een jaar weg. Twee jaar geleden ben ik na een uitstapje naar De Meeuwen teruggekeerd naar Zeelandia Middelburg. Het was de bedoeling dat ik lekker samen met mijn broer zou gaan spelen, maar daar is nog maar bar weinig van gekomen door mijn blessure en zijn reis. De komende jaren gaat dat zeker nog wel gebeuren, als het goed is. In welke klasse we spelen als Niels terugkomt? Dat zien we dan wel weer. De doelstelling voor dit jaar is vooral om een mooi seizoen te draaien, zonder dat er een harde eis in de vorm van een kampioenschap gesteld wordt.”