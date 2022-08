Stichting Businessclub Goes daagt voetballers van Hoek voor de rechter

Hoek beleeft een debacle uit de luiertijd

Na een uur met 0-5 achter staan was voor Hoek een score uit de luiertijd. In de eerste jaren van zijn bestaan liep de club in de derby’s met Zaamslag, Terneuzense Boys en Spui wel eens tegen dergelijke marges aan, maar na de jaren vijftig hoefden ze in Hoek niet meer te vrezen voor zo’n dramatisch uur. Tot zaterdag.

28 augustus