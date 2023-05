Stevense knalt ZVV Middelburg in slotseconde naar nog een jaar eredivisie: ‘Zit nog vol adrenaline’

OVERSCHRIJVINGEN AMATEURVOETBAL Wie speelt volgend seizoen waar in het amateur­voet­bal? De Zeeuwse transfers op een rijtje

De transferperiode in het amateurvoetbal is in volle gang. Tot 15 juni, 23.59 uur, mogen spelers zich laten overschrijven naar een nieuwe club. De PZC zet de overschrijvingen op een rijtje.