Steven Seedo is nog niet klaar bij FC De Westhoek

Bekerduel Kloetinge-Kruiningen op andere datum

13:17 VLISSINGEN - De bekerwedstrijd tussen Kloetinge en Kruiningen, die dinsdagavond gespeeld zou worden, is verzet. De zaterdag-eersteklasser en de nummer twaalf van de derde klasse A staan nu op zaterdag 22 december pas tegenover elkaar. De aftrap in Kloetinge is dan om 14.00 uur.