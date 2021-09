Steve Schalkwijk slaat meteen een gat in het PZC-topscorersklassement

Hoek viert feest na reddingen ‘Barthez’ en goals Schalkwijk

8:00 HOEK - Wie alleen de uitslag van Hoek-VVOG zag, moet hebben gedacht dat de derdedivisionist een makkelijke middagje had. Ja, het werd 4-0, maar een makkie was het zeker niet voor Hoek. Lieven Gevaert, de trainer, kon een glimlach niet onderdrukken na de eerste overwinning van het seizoen, mede dankzij drie treffers van Steve Schalkwijk. Tegelijkertijd was het wel bijzonder dat zijn keeper de man van de wedstrijd was.