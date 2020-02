Steve Schalkwijk helpt Goes aan comeback en knappe zege

Een week nadat hij zijn overgang naar Kloetinge bekend maakte, zorgde Mart de Kroo bijna voor een vroeg geluksmomentje voor zijn huidige club Goes. De middenvelder bracht eerst Remon de Vlieger met een hakje in scoringspositie, maar diens lob kon gered worden. De doelman van DVS’33 liet de bal echter los, waardoor De Kroo ook nog een keer kon uithalen. Maar die poging werd eveneens gekeerd door de goalie.

De toon was daarmee in ieder geval gezet en Goes bleef aandringen. In de tiende minuut leek de vroege openingstreffer er alsnog te komen. Nu was het een andere middenvelder, aanvoerder Ruben Hollemans, die voor het gevaar zorgde. Sterker nog, hij scoorde. Maar de treffer ging niet door. Hollemans kreeg de bal teruggelegd door De Vlieger en op het moment dat hij zijn captain in stelling bracht, stond hij buitenspel.

Daarna lieten ook de bezoekers uit Ermelo van zich horen. Tim de Winter leidde de eerste kans voor DVS’33 in. De middenvelder van Goes verloor de bal, waarna Joshua Patrick ervandoor kon. Hij had een lage voorzet in huis, maar er liep geen geel-zwarte verdediger tegenaan. Het volgende gevaar van de bezoekers kwam in de 22ste minuut uit een hoekschop. Goes-keeper Brian Meulmeester kreeg de bal lastig verwerkt, maar hield zijn doel schoon.

Goes en DVS’33 werden allebei gevaarlijk en beide ploegen kregen ook kansen. Pas in de vijftigste minuut leverde één daarvan een doelpunt op, voor de bezoekers. Een voorzet ging over Goes-verdediger Jop Dekker heen en kwam bij Joshua Patrick terecht. Zijn inzet kon nog gekeerd worden door Brian Meulmeester. De rebound was daarna voor Olivier Pilon en die liet de keeper van Goes wel kansloos: 0-1 voor de nummer drie van de derde divisie.

Buitenspel

Het duurde een minuut of tien voordat Goes na die openingstreffer weer gevaarlijk werd. Een poging van Steve Schalkwijk kwam niet in de buurt van het doel en een steekbal van Tim de Winter op Remon de Vlieger kwam niet aan. In de 65ste minuut was het wel raak, voor de bezoekers. Maar net als bij de goal van Ruben Hollemans voor rust, ging het feestje niet door wegens buitenspel. Het bleef dus bij 0-1 in Goes.

In die stand kwam een kwartier voor tijd wel verandering. Vrijwel uit het niets maakte Goes er 1-1 van en wie anders dan de gouden tandem Steve Schalkwijk-Daniel Wissel was daar verantwoordelijk voor. Wissel was de aangever. Met een steekbal bracht hij collega-spits Schalkwijk in kansrijke positie. Die schoot de Zeeuwen op gelijke hoogte tegen de topploeg uit Ermelo en maakte zijn zestiende competitietreffer.

Het bleek voor Goes het startschot van een zeer effectief slotoffensief. Want twee minuten na de 1-1 was ook competitiedoelpunt nummer zeventien een feit voor Schalkwijk. Deze keer was niet Wissel, maar invaller Sylvio Hage verantwoordelijk voor de assist. Op onorthodoxe wijze, namelijk met zijn edele delen, legde hij de bal klaar voor Schalkwijk. De topschutter van Goes aarzelde geen moment, draaide snel weg en schoot raak: 2-1.

Gaf DVS’33 zich na die tweede Zeeuwse treffer meteen gewonnen? Zeker niet! De bezoekers uit Ermelo kwamen dreigend voor de dag in de slotfase. Twee keer kwam Goes met de schrik vrij, omdat DVS’33 er net niet in slaagde gelijk te maken. De ploeg claimde ook nog een strafschop, maar kreeg die niet. Wat de bezoekers nog wel kregen, was een rode kaart, in de persoon van Rafael Uiterloo. DVS'33 stond daardoor met tien man.