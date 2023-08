Sterke start en veerkracht helpen Hoek in jacht op nieuw avontuur in de KNVB-beker

Behalve de (financiële) belangen die in de KNVB-beker op het spel staan, was het bekertreffen met Stedoco voor Hoek ook direct een mooie test. Beide ploegen komen elkaar komend seizoen ook tegen in de derde divisie, dus de wedstrijd was meteen een mooie indicator met het oog op de competitie. Hoe staan de Zeeuws-Vlamingen er wat dat betreft voor?

Het snelle antwoord leek: goed. Want al na vijf minuten had Hoek een voorsprong te pakken. Sylvio Hage, in de voorbereiding ook al in vorm, nam de snelle treffer voor zijn rekening. Vanaf de linkerkant trok hij naar binnen en schoot raak in de korte hoek. Niet veel later kreeg Hage meteen weer een goede kans. Hij kon alleen door op de keeper, maar van een tweede goal kwam het niet.

Vlak na het eerste kwartier kon ook Stedoco voor het eerst gevaarlijk worden, maar Hoek-goelie Lars Knipping redde. Toen Joran Schröder in de 35ste minuut het eindstation van een fraaie aanval was, had de goalie van de Zeeuws-Vlamingen echter geen antwoord paraat: 1-1. Kort voor rust werd het ook nog 1-2, via Sjaak Kuyper. Steve Schalkwijk kreeg gelijk daarna de kans op 2-2, maar zijn inzet ging naast.

Veerkracht

Na de pauze was het Hoek dat het duel omdraaide. Rik Impens schoot de 2-2 binnen, na een goede actie van Hage, en oud-prof Jarno Lion maakte in de 69ste minuut de 3-2. Verdiend, want Hoek speelde een prima tweede helft. Daarmee bewees Hoek in de eerste wedstrijd om het ‘echie’ meteen dat het niet alleen sterk kan starten, maar ook dat het over veerkracht beschikt en zich terug in een wedstrijd kan knokken.

Bovendien blijft Hoek dus in de race voor opnieuw een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En de Zeeuws-Vlamingen weten wat dat uiteindelijk op kan leveren. Vorig jaar werd de derdedivisionist in het hoofdschema bijvoorbeeld nog gekoppeld aan eredivisionist SC Heerenveen. Een stunt was toen zelfs dichtbij. De Friezen wonnen pas na verlening.