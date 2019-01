Sterke luchtmacht levert Hoek zege op in topper tegen Quick Boys

Terneuzen kan nog járen vooruit met Jeremy Geensen onder de lat

8:30 TERNEUZEN - Er zijn wat ex-teamgenoten die rondparaderen in de eredivisie, Tweede Bundesliga of derde divisie. Jeremy Geensen doet dat in de derde klasse zondag. Paraderen is wat betreft Geensen misschien niet het juiste woord, want met zijn club Terneuzen bungelt de doelman momenteel onderaan de ranglijst.