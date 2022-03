Sterk Brouwershaven brengt koploper Kruiningen ten val

COLUMN Wilfred en oom Agus

Als ik in de jaren negentig de verslagen in de krant las, bleef ik bij zijn naam altijd even hangen. De spelers van Jong Ambon hadden vrijwel allemaal Molukse achternamen (Pentury, Taniwel, Waisapy, Latumeten, Tuhuleruw) maar Wilfred Vreeke, dat klonk niet echt Moluks. De lange doelman voelde zich ongelofelijk thuis bij de Middelburgse vereniging, speelde bijna twintig jaar in het eerste en bleef zich ook daarna inzetten voor de club.

19 maart