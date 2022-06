Stefan Vermeer kopt SKNWK naar derde klasse

COLIJNSPLAAT - De laatste winnaar van de nacompetitie is bekend. SKNWK versloeg Wolfaartsdijk woensdagavond met 1-0 en speelt daardoor volgend seizoen in de derde klasse.

Enkele honderden Zeeuwse voetballiefhebbers waren woensdagavond aanwezig bij de laatste officiële wedstrijd van het seizoen. SKNWK en Wolfaartsdijk, beiden tweede geworden in de vierde klasse, streden op neutraal terrein om een ticket voor de derde klasse. De teams werden op het veld van Colijnsplaatse Boys verwelkomd met blauwe en oranje rookpluimen.

De beginfase was voor de oranjehemden uit Wolfaartsdijk. Na vier minuten kwam de bal via de kluts bij Rudy Ridderhof terecht. De aanvallende middenvelder opende de score. De gehele bank vierde het feestje mee bij de cornervlag. Het vlagsignaal van de grensrechter zagen ze echter over het hoofd: buitenspel. Daardoor bleef het 0-0.

Hoekschop

SKNWK nam vervolgens het initiatief over. De formatie uit Nieuwerkerk oogde rustiger aan de bal en hield deze daardoor langer in de ploeg. Dit leverde onder meer een schot op van Remco van de Berge. Zijn inzet scheerde rakelings langs de paal. Na een half uur was het wel raak. Een afgemeten hoekschop belandde op het hoofd van Stefan Vermeer. De linksback kopte de bal snoeihard via de onderkant van de lat raak: 1-0 voor SKNWK.

In het tweede bedrijf drong Wolfaartsdijk aan. De ploeg van trainer Carlos de Jonge had veel de bal, maar was erg onrustig in de laatste fase. De meeste dreiging ontstond vanuit standaardsituaties. Tijmen van der Baan kreeg in de 72ste minuut een kopkans. Zijn inzet ging over.

Enkele minuten eerder behoedde de aanvoerder zijn ploeg voor een grotere achterstand. David van den Broek ging alleen op het vijandelijke doel af. Voordat hij kon afdrukken, maakte Van der Baan de situatie onschadelijk met een sliding.

Wolfaartsdijk moest lang wachten op die ene échte grote kans. Deze kwam nog diep in blessuretijd. Rudy Ridderhof produceerde van geruime afstand een schot op doel. Zijn inzet plofte boven de doelman op de bovenkant van de lat. Twee minuten later floot de scheidsrechter af. De spelers en staf van SKNWK vierden het feest met de aanwezige supporters. Volgend seizoen speelt de formatie uit Nieuwerkerk in de derde klasse.