Stefan de Bert (Goes) verdedigt als een Italiaan

Als (jeugd)speler van PEC Zwolle en Sparta Rotterdam voetbalde Stefan de Bert meerdere keren op sportcomplex De Toekomst. De accommodatie is niet alleen de thuisbasis van de profs van Ajax. Ook de amateurs werken hun thuiswedstrijden af op het voetbalterrein in Duivendrecht. ,,Het is mooi om er weer te spelen. Ik heb in die tijd veel geleerd. Zoiets is niet voor iedereen weggelegd.”