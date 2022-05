Steen krijgt ‘m er niet in, terwijl Jasper Sponselee juist op twee fronten scoort

Frustreren­de middag Terneuzen en HVV’24, terwijl Philippine zichzelf lucht geeft

VLISSINGEN - Terneuzen had een traditioneel lastige middag in Schijf en kon er - ondanks een vroege voorsprong - weer niet winnen: 2-1-verlies. Clinge nam drie punten mee uit Ulvenhout en HVV’24 verspeelde de laatste kans op een eventuele titel in Hoeven. Philippine deed goede zaken in de strijd voor lijfsbehoud door een 1-0-zege op Steen.

22 mei