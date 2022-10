Steen is de minst slechte in derby met Philippine

Kloetinge doet tegen ‘de Boys‘ niet meer dan zijn plicht

,,We willen graag de beker winnen”, klonk Thomas de Rijke overtuigend na het behalen van de 0-2 winst van zijn ploeg Kloetinge tegen Terneuzense Boys in de tweede ronde van de districtsbeker. De aanvaller besefte dat zijn statement misschien niet zo was overgekomen op de driehonderd toeschouwers. De vierdedivisionist had met een overwinning op de zaterdageersteklasser niet meer dan zijn plicht gedaan.

24 oktober