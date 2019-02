Steen is alweer de zesde koploper in de vierde klasse

‘Iedereen kan van iedereen winnen.’ Het is één van de meest voorkomende open-deuren op en rond de voetbalvelden. In de vierde klasse A kan deze zinsnede echter niet als cliché worden afgedaan. Nummer laatst Vogelwaarde pakte al punten van één van die zes koplopers, nummer voorlaatst Biervliet eveneens, eigenlijk alle ploegen uit het rechterrijtje.

Meer dan zes koplopers zullen het waarschijnlijk niet worden, want de hoogst geplaatste ploeg die nog geen koploper was, is WVV’67 op de zevende plaats met acht punten achterstand. Maar symptomatisch voor deze klasse: in de tweede periode leidt Steen vóór IJzendijke en RIA Westdorpe, die in de reguliere stand nota bene beide in het rechterrijtje staan.