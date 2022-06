Steen is als nummer elf een unieke nacompetitieklant in Nederland

Gehandi­capt Goes wil waardig afscheid nemen van aanvoerder

Op papier staat er zaterdag niks meer op het spel. Goes is gedegradeerd naar de hoofdklasse en Stedoco handhaaft zich in de derde divisie. In de praktijk valt er wel degelijk ergens voor te voetballen. ,,We willen op een normale manier afscheid nemen, met name voor Ruben Hollemans”, aldus trainer Kevin Hollander.

3 juni