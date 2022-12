Steen bekert verder in Terneuzen na strafschoppen: ‘Verre van verdiend....’

DERDE KLASSE B Kapelle heeft de pech dat Halsteren net op tijd het licht ziet, SKNWK pakt in 28 minuten eerste zege

Kapelle gaf in de derde klasse B bij Halsteren een 0-2-voorsprong weg. In de slotminuut trok de thuisclub met een rake penalty alsnog de 3-2-zege over de streep. Het duurde lang voordat op het Halsterse sportpark de tweede helft kon beginnen. De sleutel van de lichtinstallatie was zoek.

