Stedoco bezorgt Hoek een bijzonder zware eerste nederlaag

DERDE DIVISIEHOEK - De derde wedstrijd van het seizoen leverde Hoek een flink pak slaag op. Op eigen veld ging de ploeg van trainer Lieven Gevaert met 1-4 onderuit tegen Stedoco. De ploeg uit Hoornaar was een paar klassen beter dan Hoek, leidde halverwege met 1-2 en bouwde de voorsprong na rust met twee snelle tegenstoten verder uit. Hoek wacht na drie duels nog op een overwinning en is terug te vinden in het rechterrijtje van de derde divisie.

In de openingsfase zag het er nog even veelbelovend uit wat Hoek liet zien. Steve Schalkwijk werd twee keer in stelling gebracht, maar wist de mogelijkheden niet om te zetten in een treffer. Die viel na een kwartier aan de andere kant, na geklungel achterin bij Hoek. De mogelijkheid om met een lange bal de aanvallers te zoeken werd genegeerd, in plaats daarvan werd de bal teruggespeeld op Griffin de Vroe. De doelman kreeg de bal op zijn eigen achterlijn niet lekker onder controle, de druk zettende Benjamin van Wanrooij kreeg vervolgens een cadeautje aangeboden dat hij op zijn 31ste verjaardag dankbaar uitpakte (0-1).

Vanaf dat moment was het lange tijd Stedoco dat de klok sloeg. Joran Schröder, de aanvoerder van de ploeg uit Hoornaar, zag zijn schot gestopt door De Vroe. De aanvallen, vaak vanuit een snelle omschakeling, bleven komen richting het doel van Hoek. Na een klein half uur spelen knalde Van Wanrooij de bal keihard op de lat. De terugspringende bal was met het hoofd een prooi voor de attente Olivier Pilon, de spits die deze zomer overkwam van DVS’33. Schalkwijk kreeg meteen daarna de kans om zijn eerste treffer van het seizoen te maken, maar schoof de bal oog in oog met keeper Stephan Veenboer net naast het doel.

De Vroe redde daarna op een inzet van Verheul, een schot van Schröder zeilde net over. In de slotminuut van de eerste helft kwam dan toch het doelpunt dat Hoek terug in de wedstrijd kon helpen. Schalkwijk werd in het strafschopgebied gevloerd en benutte zelf de penalty (1-2). Trainer Lieven Gevaert besloot het in de rust om te zetten. Karim Bannani moest zijn plaats afstaan aan Jahrdell Constansia, 3-5-2 werd ingeruild voor 4-3-3, met Constansia vanaf de linkerflank, Schalkwijk in het centrum en Delannoy vanaf rechts. Zou het lukken om uit een ander vaatje te tappen en de 2-2 te maken?

Te veel tijd

Nee dus. Rik Impens had de kans om de gelijkmaker op het bord te zetten, maar had te veel tijd nodig na voorbereidend werk van Istvan Bakx en de jongste Constansia. Na een uur spelen zocht Impens naar Delannoy, maar dat leverde balverlies op. Stedoco schakelde weer snel om, Schröder zocht de diepte en was Niels de Pauw te slim af, waarna de aanvoerder van de bezoekers vallend de 1-3 langs De Vroe tikte. De mooiste goal van de middag moest toen nog komen. Van Wanrooij kwam mee over de rechterflank, kreeg de bal aangespeeld en poeierde die prachtig in de verste kruising voorbij de kansloze De Vroe.

Het betekende over en sluiten voor Hoek, dat nu na drie duels nog op de eerste overwinning wacht en twee puntjes heeft. Volgende week wacht opnieuw een thuisduel, dan tegen het fysiek sterke Harkemase Boys. Over ruim twee weken komt Stedoco opnieuw op bezoek in Hoek. Dan staan beide ploegen tegenover elkaar in de KNVB beker. Na het optreden van zaterdagmiddag, is de ploeg uit Hoornaar die avond de torenhoge favoriet.

Hoek-Stedoco 1-4 (1-2). 15. Benjamin van Wanrooij 0-1, 30. Olivier Pilon 0-2, 45. Steve Schalkwijk 1-2 (strafschop), 61. Joran Schröder 1-3, 73. Benjamin van Wanrooij 1-4. Scheidsrechter: R.N. de Cock (Tilburg). Gele kaart: Giovanni Delannoy, Istvan Bakx (beiden Hoek), Joran Schröder en Ibrahim Touré (beiden Stedoco). Aantal toeschouwers: 550.

Hoek: Griffin de Vroe; Alexander Embrechts, Niels de Pauw, Roycel James; Ruben de Jager, Istvan Bakx (88. Mike Segers), Jonathan Constansia, Giovanni Delannoy (71. Steven Smulder), Karim Bannani (46. Jahrdell Constansia); Rik Impens en Steve Schalkwijk.

Stedoco: Stephan Veenboer; Etiën Mariana, Ingo van Weert, Steven Edwards, Mitchell de Zwart; Ibrahim Touré, Joran Schröder (76. Guytano dos Santos), Milad Intezar; Benjamin van Wanrooij, Olivier Pilon (90. Giovanni Hiwat) en Vincent Verheul.