Stadsgenoot helpt koploper Zeelandia Middelburg steviger in het zadel

Maaskant baalt na nieuwe nederlaag van tegenspoed

OUDE TONGE - ,,Het voelt alsof we in de hoek zitten waar de klappen vallen’’, sprak Bruse Boys-trainer Michel Maaskant na de 2-1-nederlaag van zijn ploeg tegen DBGC. Door de derde verliespartij op rij is de Bruse ploeg afgezakt naar de tiende plaats op de ranglijst van de tweede klasse E.

14 maart