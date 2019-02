SSV'65 na 32 strafschoppen door naar kwartfinale

DISTRICTSBEKER Kloetinge schaart zich bij de laatste acht

22:38 KLOETINGE - Marcel Lourens zei het al vlak voordat de warming-up begon. ,,Wij zijn in de eerste twintig minuten altijd een beetje zoekende’’, vertelde de trainer van Kloetinge. Hij bedoelde ermee te zeggen dat zijn ploeg nog niet het vermogen heeft om vanaf de eerste minuut bepalend te zijn. Lourens kreeg gelijk, want ook in de openingsfase tegen derdeklasser Halsteren was zijn ploeg zoekende. Daarna ging het beter lopen en werd een plek in de kwartfinale van de districtsbeker veiliggesteld (2-0).