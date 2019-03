SSV'65 is RBC opnieuw de baas vanaf de stip en treft Kloetinge in kwartfinale

Akindayini voelt zich iedere week beter

14:54 HOEK - Zijn tweede invalbeurt van het seizoen duurde zaterdagmiddag een klein kwartier, maar Daniel Akindayini hield er een goed gevoel aan over. De spits van Hoek, die door een achillespeesblessure ruim een half jaar aan de kant stond, zorgde met zijn 1-2 nog even voor spanning in het duel met DVS’33. En hij had daarna, in de slotfase, ook nog de 2-2 op zijn voet.