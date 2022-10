Hontenisse-DSE 2-1: De eerste competitiezege van het seizoen is binnen voor Hontenisse. Verdiend? ,,Meer dan verdiend’’, vond trainer Veli Eryürük. De thuisploeg kwam via Kris van Meele op voorsprong, maar schonk DSE een cadeautje in de vorm van een te korte terugspeelbal De Brabanders profiteerden: 1-1 bij rust. ,,Een domper, want we waren veel beter’’’, aldus Eryürük. Na de hervatting was Hontenisse minder dominant, maar in de 92ste minuut bezorgde Fabio Sponselee zijn ploeg met een vlammend schot in de bovenhoek drie punten. ,,Nu al de mooiste goal van het seizoen’’, oordeelde zijn coach.