Sponselee eist hoofdrol op in hectische slotfase tegen Steen

HVV’24 kwam thuis tegen Steen goed uit de startblokken, maar vervolgens kreeg Steen via Ricardo van Trappen drie kansen om de bezoekers op voorsprong te zetten. Niek Luime en Matts de Rijcke waren in de eerste helft ook nog dichtbij een treffer voor HVV, maar gescoord werd er nog niet voor de thee: 0-0 .

Steen kreeg na rust kans op kans, maar HVV stal in de slotfase via Jasper Sponselee de overwinning: 1-0. De matchwinner kreeg vlak voor tijd ook nog een rode kaart. Volgens scheidsrechter Wim Broekhoven wegens natrappen. De hoofdrolspeler had een andere lezing: ,,ik haakte met de speler van Steen in elkaar.‘’ HVV komt op drie punten van koploper Victoria. Steen blijft in de problemen in strijd om de nacompetitie onderin.