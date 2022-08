Spits van Kloetinge ontwijkt fileleed in Rotterdam op een gehuurde scooter

Erwin Franse steelt de show in oefenduel Goes-S­VOD'22

GOES - Hoewel Goes niet het beste spel liet zien, had het zaterdagochtend weinig moeite met SVOD’22. Erwin Franse scoorde vier keer in de met 6-1 gewonnen wedstrijd. Kanttekening: de vierdedivisionist speelde al drie oefenduels, terwijl het voor de Walcherse eersteklasser pas de eerste was.

14 augustus